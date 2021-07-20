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سعر اليورو اليوم الثلاثاء 20-7-2021

الثلاثاء، 20 يوليه 2021 02:08 م
سعر اليورو اليوم الثلاثاء 20-7-2021 اليورو
كتبت ريهام الباشا

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استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء 20-7-2021 أمام الجنيه المصرى، نظرا لعدم وجود تعاملات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مسجلا فى البنك الأهلى المصري 18.37 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 18.41 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع، أما فى مصرف أبو ظبى الإسلامى سجل 18.46 جنيه للشراء، و18.60جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.46 جنيه للشراء.
 
18.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.37 جنيه للشراء.
18.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.41 جنيه للشراء.
 
18.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.46 جنيه للشراء.
 
18.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.38 جنيه للشراء.
18.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.46 جنيه للشراء.
 
18.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.41 جنيه للشراء.
 
18.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو

اليورو اليوم

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اليورو في مصر

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