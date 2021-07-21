انخفاض أسعار الذهب 4 جنيهات على مدار اليوم وعيار 21 بـ788 جنيها

كتب – إسلام سعيد

سجلت أسعار الذهب فى التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء، بقيمة 2 جنيه فى كل عيار من الأعيرة المتداولة فى سوق الصاغة، ليصبح إجمالى هبوط الذهب على مدار التداولات اليوم 4 جنيهات منذ التداولات الصباحية.

وسجل الذهب عيار 21، وهو الأكثر مبيعا فى مصر 788 جنيها للجرام، مع استمرار التراجع لسعر أونصة الذهب فى البورصات العالمية لتقترب الأونصة من سعر 1800 دولار، ورغم تسجيل الأونصة سعر دون 1800 دولار، إلا أن السعر تحرك بشكل محدود قبل قليل مسجلاً 1803 دولار وقت صياغة التقرير.

أسعار الذهب اليوم



عيار 18 سجل 675 جنيها للجرام



عيار 21 سجل 788 جنيها للجرام



عيار 24 سجل 900.75 جنيه للجرام



الجنيه الذهب 6304 جنيها



أونصة الذهب 1803 دولار.

سعر الذهب شهد تراجعا فى التعاملات الصباحية بقيمة جنيهين وتراجع بنفس القيمة فى التعاملات المسائية، ليبلغ إجمالى هبوط سعر الذهب في مصر خلال التداولات اليوم الأربعاء 21 يوليو 2021 قرابة 4 جنيهات.

سعر الذهب فى البورصات العالمية ما زال يشهد تحركا مستمرا وصعودا وهبوطا مع استمرار التداولات الفورية الأمر الذى سيؤدى إلى تغيرات مستمرة في أسعار الذهب خلال الساعات القليلة المقبلة.