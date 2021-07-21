أسعار الذهب ثانى أيام عيد الأضحى.. تراجع محدود وعيار 21 يسجل 790 جنيها

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21يوليو 2021 تراجع محدود بقيمة 2 جنيه في تداولات اليوم، وذلك مع حركة محدودة بالسعر العالمي لأونصة الذهب لتسجل 1802 دولار وقت صياغة هذه السطور، مع تغيرات مستمرة في الأسعار العالمية للذهب نتيجة استمرار التداول عليها.



أسعار الذهب اليوم عيار 21 سجل 790 جنيها.

عيار 18 سجل 676 جنيها.

عيار 24 سجل 903 جنيهات.

الجنيه الذهب 6320 جنيها.

أونصة الذهب 1802 دولار.

تراجعت أسعار الذهب لتتجه صوب تكبد خسائر للجلسة الثانية على التوالي، إذ تلقي مكاسب الدولار وانتعاش عوائد سندات الخزانة الأميركية بظلالها على جاذبية المعدن كملاذ آمن وسط مخاوف حيال المتحور دلتا سريع الانتشار من فيروس كورونا.

وهبط السعر الفوري للذهب 0.2 بالمئة إلى 1805.81 دولار للأونصة. وانخفضت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3 بالمئة لتسجل 1805.50 دولار.

اقترب الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته للعام وواصلت السندات صعودها اليوم، إذ أصبح الانتشار السريع لدلتا، لا التضخم، هو مبعث القلق الرئيسي للمستثمرين.

وانتعشت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في أكثر من خمسة أشهر خلال الجلسة السابقة.