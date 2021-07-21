التحقيق مع إمام مسجد بالشرقية لنشره أخبارا كاذبة عبر حساب مزيف على فيس بوك

الشرقية - إيمان مهنى

تباشر نيابة الزقازيق بالشرقية، التحقيق مع إمام مسجد، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة وسب قيادات وزارة الأوقاف، وذلك عبر حساب مزيف علي موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وقال الشيخ مجدي بدران، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية لـ"اليوم السابع"، إنه خلال الفترة الماضية رصدت لجان المتابعة بالمديرية، حسابا علي فيس بوك بعنوان "الإمام المظلوم"، تقوم بنشر أخبار كاذبة تضمن بعضها سب وقذف لقيادات الأوقاف، فتم اتخاذ إجراء قانوني بالتقدم ببلاغ لمباحث الانترنت رقم 5838 إدارى، والتي أسفرت أعمال التحريات والفحص الفني، أن الحساب مزيف أنشأه إمام وخطيب من إدارة فاقوس، بغرض تشويه قياداته.

تلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من مباحث الإنترنت، يفيد القبض علي "م .م .ع" خطيب وإمام بدرجة مدير عام، لإنشائه حسابا مزيفا لاستخدامه في سب وقذف قياداته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.