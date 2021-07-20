أسعار الذهب أول أيام عيد الأضحى.. ارتفاع محدود بمصر وعيار 21 بـ 791 جنيها

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20 يوليو 2021، ارتفاعا محدودا بقيمة جنيهان في تداولات اليوم، وذلك مع حركة محدودة بالسعر العالمي لأونصة الذهب لتسجل 1817 دولارا وقت صياغة هذه السطور، مع تغيرات مستمرة في الأسعار العالمية للذهب نتيجة استمرار التداول عليها.

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 سجل 791 جنيها

عيار 18 سجل 678 جنيها

عيار 24 سجل 904 جنيهات

الجنيه الذهب 6328 جنيها

أونصة الذهب 1817 دولار

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً جاء مدعوماً بانخفاض في عوائد السندات الأميركية ومخاوف بشأن ارتفاع متواصل للإصابات بالسلالة المتحورة دلتا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1815.61 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أدنى مستوى في أسبوع عند 1794.06 دولار في الجلسة السابقة. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1817.90 دولار.

وعوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية عالقة قرب أدنى مستوى في خمسة أشهر. ويقلص انخفاض العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ويغذى ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ودول أخرى المخاوف من تفاقم الجائحة مجددا مما تسبب في موجات من الصدمة في أنحاء أسواق الأسهم، في الوقت الذي يبدو فيه أن السلالة المتحورة دلتا ترسخ أقدامها.