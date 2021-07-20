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أسعار الذهب أول أيام عيد الأضحى.. ارتفاع محدود بمصر وعيار 21 بـ 791 جنيها

الثلاثاء، 20 يوليه 2021 01:30 م
أسعار الذهب أول أيام عيد الأضحى.. ارتفاع محدود بمصر وعيار 21 بـ 791 جنيها ذهب
كتب إسلام سعيد

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شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20 يوليو 2021، ارتفاعا محدودا بقيمة جنيهان في تداولات اليوم، وذلك مع حركة محدودة بالسعر العالمي لأونصة الذهب لتسجل 1817 دولارا وقت صياغة هذه السطور، مع تغيرات مستمرة في الأسعار العالمية للذهب نتيجة استمرار التداول عليها.
 
 
أسعار الذهب اليوم
 
عيار 21 سجل 791 جنيها
 
عيار 18 سجل 678 جنيها
 
عيار 24 سجل 904 جنيهات
 
الجنيه الذهب 6328 جنيها
 
أونصة الذهب 1817 دولار
 
ارتفاع أسعار الذهب عالمياً جاء مدعوماً بانخفاض في عوائد السندات الأميركية ومخاوف بشأن ارتفاع متواصل للإصابات بالسلالة المتحورة دلتا.
 
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1815.61 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أدنى مستوى في أسبوع عند 1794.06 دولار في الجلسة السابقة. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1817.90 دولار.
 
وعوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية عالقة قرب أدنى مستوى في خمسة أشهر. ويقلص انخفاض العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
 
ويغذى ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ودول أخرى المخاوف من تفاقم الجائحة مجددا مما تسبب في موجات من الصدمة في أنحاء أسواق الأسهم، في الوقت الذي يبدو فيه أن السلالة المتحورة دلتا ترسخ أقدامها.
 
 
 

اسعار الذهب

ارتفاع سعر أوقية الذهب

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أسعار الذهب بعيد الاضحى

سعر الذهب اليوم

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