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غرق طفل وإنقاذ شقيقه من الموت أثناء غسل جلود أضحية العيد في ترعة بالشرقية

الثلاثاء، 20 يوليه 2021 06:00 م
غرق طفل وإنقاذ شقيقه من الموت أثناء غسل جلود أضحية العيد في ترعة بالشرقية غريق - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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يكثف ضباط الإنقاذ النهرى بمديرية أمن الشرقية، جهودهم  للبحث عن جثة الطفل "محمد ال" 8 سنوات، الذى غرق قبل قليل مع شقيقيه أثناء غسل جلود أضحية ببحر أبو خشبة بقريتهم هربيط مركز أبوكبير.

وأفاد شهود عيان بقرية هربيط، أنه أثناء قيام 3 أطفال أشقاء بغسل جلود أضحية العيد بمياه بحر أبو خشبة بالقرية، غرقوا وتمكن الأهالى من إنقاذ طفلين وتم نقل أحدهما إلى مستشفى أبوكبير وحالتهما جيدة.

فيما تم استدعاء الإنقاذ النهري للبحث عن الطفل الثالث، فيما خيمت حالة من الحزن الشديد على أسرة الأطفال ويقوم عدد من أهالى القرية بالشد من أزرهم والوقوف بجوارهم على شط البحر لحين استخراج الطفل الثالث.

 

 

  

 


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