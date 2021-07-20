انتشال جثة طفل غرق أثناء غسيل جلد الأضحية في ترعة بالشرقية

الشرقية _فتحية الديب

تمكن رجال قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الشرقية، قبل قليل، من انتشال جثة طفل، في الثانية عشر من عمره، بعدما لقي مصرعه غرقًا في مياه "بحر أبو خشبة" بقرية "هربيط" التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير، وذلك أثناء محاولته وطفلين شقيقيه، غسيل جلد الأضحية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا يفيد بورود بلاغ بغرق طفل في مياه "بحر أبو خشبة" التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير، فيما تمكن الأهالي من إنقاذ شقيقيه، طفلين، بعدما كان يحاول الثلاثة غسيل جلد الأضحية في مياه الترعة.

من جانبهم، أفاد شهود عيان بالقرية، بأن الأطفال الثلاثة كانوا يحاولون غسل جلود أضحية العيد في مياه ترعة "بحر أبو خشبة" بالقرية، قبل أن يفاجأ الجميع بغرقهم، لكن تمكن الأهالي من إنقاذ طفلين، فيما غرق الثالث في المياه وفارق الحياة.

وفور إنقاذ الطفلين، تم نقل أحدهما إلى مستشفى أبو كبير المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تم استدعاء رجال الإنقاذ النهري للبحث عن الطفل الثالث، قبل انتشاله جثة هامدة.