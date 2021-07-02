8 أطعمة غنية بالحديد لتعزيز مناعتك.. تناول السبانخ والأسماك

كتبت مروة هريدى

أصبح تعزيز الجهاز المناعي أولوية قصوى منذ تفشي وباء كورونا في جميع أنحاء العالم، حيث أصبح الناس أكثر وعياً بصحتهم ويتخذون تدابير إضافية لتقليل خطر الإصابة بالعدوى، الشيء الوحيد الذي يعمل بشكل أفضل لتحسين صحتك المناعية هو نظامك الغذائي، يمكن أن يحافظ تناول الأطعمة التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن على الحفاظ على صحتك ولياقتك، ويمكن أن تساعد عدة أنواع من العناصر الغذائية في تعزيز مناعتك والحديد هو واحد منها، وفقًا لموقع "Healthline".

يساعد الحديد في تحسين مستويات الهيموجلوبين مما يعزز إمداد الأكسجين للخلايا والأنسجة والأعضاء التالفة ومن ثم تقوية جهاز المناعة لديك.

إليك بعض الأطعمة الغنية بالحديد التي يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي:

1- السبانخ

تساعد السبانخ على زيادة عدد الهيموجلوبين في الدم وتعتبر من أفضل مصادر الحديد، كما أنها غنية أيضًا بفيتامين C والكالسيوم والصوديوم والفوسفور.

2- الفواكه الحمضية

هذه الفاكهة المنعشة غنية بفيتامين سى الذي يزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء ويساعد في بناء جهاز المناعة، مثل البرتقال والجريب فروت واليوسفي والليمون.

3- الفواكه الجافة

جميع الفواكه الجافة مثل الزبيب والتمر والمشمش واللوز والتين تعمل بشكل جيد للتعامل مع نقص الحديد في الجسم، فهى صحية ومفيدة لتحسين عدد خلايا الدم عن طريق زيادة مستويات الهيموجلوبين في الجسم.

4- الخضراوات

تعتبر الخضراوات مثل البازلاء مصدرًا كبيرًا للحديد، حيث تحمى من أمراض القلب والسكري والالتهابات وارتفاع ضغط الدم.

5- فول الصويا

يحتوي 100 جرام من فول الصويا الخام على ما يصل إلى 15.7 مجم من الحديد، مما يجعله مصدرًا غنيًا بالحديد، كما أنه يحافظ على مستويات الكوليسترول ويقلل من مخاطر الإصابة بفقر الدم والسرطان.

6- كبد الدجاج

كبد الدجاج غنى بالحديد وفيتامين ب، إذا كنت ترغب في البحث عن مصادر اللحوم الأخرى الغنية بالحديد، يمكنك تجربة البيض ولحم البقر والديك الرومي.

7- الأسماك

توفر المأكولات البحرية الحديد والبروتينات بسعرات حرارية منخفضة، مثل التونة والسردين والماكريل والرنجة هي مصادر ممتازة يمكنك الحصول على الحديد منها.

8- الشوكولاته الداكنة

فقط الشوكولاتة الداكنة هى ما نتحدث عنه، كلما زادت كمية الكاكاو في الشوكولاتة (على الأقل يجب أن تكون 55٪ كاكاو)، كلما زاد ثراؤها بالحديد ومضادات الأكسدة.