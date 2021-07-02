مصرع شخص وإصابة 26 فى حادث تصادم 4 سيارات بطريق الإسماعيلية السويس.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

لقي شخص مصرعه وأصيب 26 أخرون بينهم 5 في حالة حرجة في حادث تصادم مروع بين 4 سيارات، وقع قبل قليل على طريق "الإسماعيلية - السويس الصحراوى"، أمام وصلة سرابيوم وأبو سلطان، التابعة لمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية.

تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، اخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ملاكي وسيارتين أجرة على طريق السويس، أمام وصلة سرابيوم وأبو سلطان، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 26 آخرون بينهم 5 فى حالة حرجة تم نقلهم إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية تلقى العلاج اللازم.

فيما انتقلت قوات الأمن ووضعه كوردون أمني على الطريق، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

ويشهد طريق "الإسماعيلية –السويس" منذ نحو عامًا أعمال صيانة وإصلاحات ورفع كفاءة بطول الطريق، مما تسبب في ووقع عدة حوادث على الطريق كان آخرهم منذ أيام بانقلاب أتوبيس رحلات، أسفر عن إصابة 31 شخصًا، بينهم 19 طفلاً، كانوا في طريقهم لقضاء لأحد مصايف شواطئ مدينة فايد.