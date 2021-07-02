اليوم السابع
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أسعار العملات والذهب السعودى اليوم 2-7-2021

الجمعة، 02 يوليه 2021 02:58 م
أسعار العملات والذهب السعودى اليوم 2-7-2021 ذهب
كتبت: سماح حمدى

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ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة الموافق 2-7-2021، أمام الريال السعودى، حيث سجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر 1 يورو 4.44 ريال سعودى، فيما سجل 1 جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى.
 
وفى سياق متصل استقر سعر الدينار الكويتى اليوم، فى البنوك المصرية أمام الجنيه المصرى، ليثبت سعره فى البنك الأهلى المصرى عند 49.14 جنيه للشراء، 52.17 جنيه للبيع، وفى بنك "الاسكندرية " سجل 48.31 جنيه للشراء 52.18 جنيه للبيع، كما سجل فى البنك المركزى المصرى 51.83 جنيه للشراء، 52.29 جنيه للبيع.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:
​دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

يورو (EUR)

1 يورو يسجل 4.44 ريال سعودى.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.
 
 
أما أسعار الذهب فى السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 215.55 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

بنحو 215.55 ريال بما يعادل  57.47$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 197.59 ريال  بما يعادل  52.68$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 188.61 ريال  بما يعادل  50.29$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 161.66 ريال  بما يعادل  43.11$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 125.74 ريال  بما يعادل  33.53$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 107.77 ريال بما يعادل  28.74$

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,704 ريال بما يعادل  1,787$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,509 ريال بما يعادل 402.32$

سعر كيلو الذهب

بنحو 215,547 ريال بما يعادل 57,473$

 


الذهب

اسعار الذهب فى السعوديه

عيار 18

اسعار عملات السعوديه

عملات

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