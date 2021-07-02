أسعار العملات والذهب السعودى اليوم 2-7-2021

ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة الموافق 2-7-2021، أمام الريال السعودى، حيث سجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر 1 يورو 4.44 ريال سعودى، فيما سجل 1 جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى.
وفى سياق متصل استقر سعر الدينار الكويتى اليوم، فى البنوك المصرية أمام الجنيه المصرى، ليثبت سعره فى البنك الأهلى المصرى عند 49.14 جنيه للشراء، 52.17 جنيه للبيع، وفى بنك "الاسكندرية " سجل 48.31 جنيه للشراء 52.18 جنيه للبيع، كما سجل فى البنك المركزى المصرى 51.83 جنيه للشراء، 52.29 جنيه للبيع.
وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:
1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.
دولار أمريكى (USD)
يورو (EUR)1 يورو يسجل 4.44 ريال سعودى.
ين يابانى (JPY)1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.
جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.
درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.
أما أسعار الذهب فى السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 215.55 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:
سعر الذهب عيار 24بنحو 215.55 ريال بما يعادل 57.47$
سعر الذهب عيار 22بنحو 197.59 ريال بما يعادل 52.68$
سعر الذهب عيار 21بنحو 188.61 ريال بما يعادل 50.29$
سعر الذهب عيار 18بنحو 161.66 ريال بما يعادل 43.11$
سعر الذهب عيار 14بنحو 125.74 ريال بما يعادل 33.53$
سعر الذهب عيار 12بنحو 107.77 ريال بما يعادل 28.74$
سعر أوقية الذهببنحو 6,704 ريال بما يعادل 1,787$
سعر جنيه الذهببنحو 1,509 ريال بما يعادل 402.32$
سعر كيلو الذهببنحو 215,547 ريال بما يعادل 57,473$
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