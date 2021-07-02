أسعار العملات والذهب السعودى اليوم 2-7-2021

كتبت: سماح حمدى

ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة الموافق 2-7-2021، أمام الريال السعودى، حيث سجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر 1 يورو 4.44 ريال سعودى، فيما سجل 1 جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى.

وفى سياق متصل استقر سعر الدينار الكويتى اليوم، فى البنوك المصرية أمام الجنيه المصرى، ليثبت سعره فى البنك الأهلى المصرى عند 49.14 جنيه للشراء، 52.17 جنيه للبيع، وفى بنك "الاسكندرية " سجل 48.31 جنيه للشراء 52.18 جنيه للبيع، كما سجل فى البنك المركزى المصرى 51.83 جنيه للشراء، 52.29 جنيه للبيع. وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

​دولار أمريكى (USD) 1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى. يورو (EUR) 1 يورو يسجل 4.44 ريال سعودى. ين يابانى (JPY) 1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى. جنيه مصرى (EGP) 1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى. درهم إماراتى (AED) 1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى. 1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.1 يورو يسجل 4.44 ريال سعودى.1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.