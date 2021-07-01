أسعار العملات والذهب السعودى اليوم الخميس

كتبت: سماح حمدى

ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس 1-7-2021، أمام الريال السعودى، حيث سجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر 1 يورو 4.45 ريال سعودى، فيما سجل 1 جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى، 1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

وفى سياق متصل يستقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم، أمام الجنيه المصرى، حيث ثبت سعره في البنك المركزى المصرى، ومصر، والبنك الاهلى المصرى عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وذلك لتعطيل العمل بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو 2021. وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

​دولار أمريكى (USD) 1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى. يورو (EUR) 1 يورو يسجل 4.45 ريال سعودى. ين يابانى (JPY) 1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى. جنيه مصرى (EGP) 1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى. درهم إماراتى (AED) 1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى. 1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.1 يورو يسجل 4.45 ريال سعودى.1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.