أسعار العملات والذهب السعودى اليوم الخميس

ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس 1-7-2021، أمام الريال السعودى، حيث سجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر 1 يورو 4.45 ريال سعودى، فيما سجل 1 جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى، 1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.
وفى سياق متصل يستقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم، أمام الجنيه المصرى، حيث ثبت سعره في البنك المركزى المصرى، ومصر، والبنك الاهلى المصرى عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وذلك لتعطيل العمل بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو 2021.
وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:
1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.
دولار أمريكى (USD)
يورو (EUR)1 يورو يسجل 4.45 ريال سعودى.
ين يابانى (JPY)1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.
جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.
درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.
أما أسعار الذهب فى السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 214.34 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:
سعر الذهب عيار 24بنحو 214.34 ريال بما يعادل 57.15$
سعر الذهب عيار 22بنحو 196.48 ريال بما يعادل 52.39$
سعر الذهب عيار 21بنحو 187.55 ريال بما يعادل 50.01$
سعر الذهب عيار 18بنحو 160.75 ريال بما يعادل 42.86$
سعر الذهب عيار 14بنحو 125.03 ريال بما يعادل 33.34$
سعر الذهب عيار 12بنحو 107.17 ريال بما يعادل 28.58$
سعر أوقية الذهببنحو 6,666 ريال بما يعادل 1,777$
سعر جنيه الذهببنحو 1,500 ريال بما يعادل 400.07$
سعر كيلو الذهببنحو 214,335 ريال بما يعادل 57,151$
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