اليوم السابع
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أسعار العملات والذهب السعودى اليوم الخميس

الخميس، 01 يوليه 2021 03:17 م
أسعار العملات والذهب السعودى اليوم الخميس ذهب
كتبت: سماح حمدى

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ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس 1-7-2021، أمام الريال السعودى، حيث سجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر 1 يورو 4.45 ريال سعودى، فيما سجل 1 جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى، 1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.
 
وفى سياق متصل يستقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم، أمام الجنيه المصرى، حيث ثبت سعره في البنك المركزى المصرى، ومصر، والبنك الاهلى المصرى عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وذلك لتعطيل العمل بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو 2021.
 

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:
​دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

يورو (EUR)

1 يورو يسجل 4.45 ريال سعودى.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.
 
 
أما أسعار الذهب فى السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 214.34 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

بنحو 214.34 ريال بما يعادل  57.15$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 196.48 ريال  بما يعادل  52.39$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 187.55 ريال  بما يعادل  50.01$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 160.75 ريال  بما يعادل  42.86$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 125.03 ريال  بما يعادل  33.34$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 107.17 ريال بما يعادل  28.58$

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,666 ريال بما يعادل  1,777$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,500 ريال بما يعادل 400.07$

سعر كيلو الذهب

بنحو 214,335 ريال بما يعادل 57,151$

 


الذهب

اسعار الذهب فى السعوديه

عيار 18

اسعار عملات السعوديه

عملات

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