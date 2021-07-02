اليوم السابع
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أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو يتراوح بين 30-31 جنيهًا للمستهلك

الجمعة، 02 يوليه 2021 10:54 ص
أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو يتراوح بين 30-31 جنيهًا للمستهلك دواجن
كتب أحمد حمادة

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استقرت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 2-7-2021، وفقًا للأسعار الرسمية، وسجلت الدواجن البيضاء 27 جنيهًا للكيلو في المزرعة، ويتراوح سعر المستهلك بين 30-31 جنيها للكيلو، والدواجن الساسو سجلت 37 جنيهًا للكيلو. 
 
وسجلت الدواجن الأمهات 20 جنيهًا للكيلو، وأسعار الدواجن البلدى تتراوح بين الكيلو 41-42 جنيها في المزرعة، ويتراوح سعر المستهلك بين 46-47 جنيها للكيلو، وسعر الدواجن المجمدة 39-42 جنيهًا الكيلو.
 
واستقرت أسعار البيض بجميع أصنافه وسجل البيض الأبيض  38 جنيهًا للكرتونة في المزرعة، ويتراوح السعر المستهلك بين 40-42 جنيهًا للكرتونة، وسجل البيض البلدى 41 جنيها في المزرعة 46-49.جنيها للكرتونة سعر المستهلك.

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