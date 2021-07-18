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نصائح جهاز حماية المستهلك للمواطنين عند شراء خروف العيد للأضاحي

الأحد، 18 يوليه 2021 01:00 ص
نصائح جهاز حماية المستهلك للمواطنين عند شراء خروف العيد للأضاحي أضاحى العيد
كتب مدحت وهبة

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فى إطار حرص جهاز حماية المستهلك، على توعية المواطنين خلال شراء أضحية العيد، حيث وجه الجهاز عددا من النصائح للمواطنين، عند شرائهم خروف العيد للأضاحي، وكيفية التعرف على الأضحية.
 
1ـ يجب ألا يقل عمر الخروف عن عام وألا يكون أحد قرونه مكسورة.
2 - يجب ألا تكون قدمه مكسورة أو إحدى أذنيه مجروحة ولا يكون أعمى أو أعرج.
3 - أن تكون الفروة والجلد سليمين خاليين من الجرب.
4- معرفة سن الخروف، فأقل من سنة تكون أسنانه الأمامية بيضاء ولبنية ومتماثلة.
5- سنة.. تكون إحدى الأسنان الأربعة اختلف شكلها وكبر حجمها.
6- سنة ونصف إلى سنتين.. يكون قد استبدل زوجين من الأسنان اللبنية.
7- 3 سنوات.. يكون قد استبدل 3 من الأسنان الأمامية اللبنية بأسنان طويلة.
8- 4 سنوات.. يكون قد استبدل جميع أسنانه اللبنية بأسنان كبيرة حادة.
9-  أكبر من 4 سنوات.. يلاحظ وجود 8 أسنان كبيرة ولونها أصفر.
 
 
 
 

نصائح

حماية المستهلك

نصائح حماية المستهلك فى عيد الاضحى

خروف العيد للأضاحي

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