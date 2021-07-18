نصائح جهاز حماية المستهلك للمواطنين عند شراء خروف العيد للأضاحي

كتب مدحت وهبة

فى إطار حرص جهاز حماية المستهلك، على توعية المواطنين خلال شراء أضحية العيد ، حيث وجه الجهاز عددا من النصائح للمواطنين، عند شرائهم خروف العيد للأضاحي، وكيفية التعرف على الأضحية.

1ـ يجب ألا يقل عمر الخروف عن عام وألا يكون أحد قرونه مكسورة.

2 - يجب ألا تكون قدمه مكسورة أو إحدى أذنيه مجروحة ولا يكون أعمى أو أعرج.

3 - أن تكون الفروة والجلد سليمين خاليين من الجرب.

4- معرفة سن الخروف، فأقل من سنة تكون أسنانه الأمامية بيضاء ولبنية ومتماثلة.

5- سنة.. تكون إحدى الأسنان الأربعة اختلف شكلها وكبر حجمها.

6- سنة ونصف إلى سنتين.. يكون قد استبدل زوجين من الأسنان اللبنية.

7- 3 سنوات.. يكون قد استبدل 3 من الأسنان الأمامية اللبنية بأسنان طويلة.

8- 4 سنوات.. يكون قد استبدل جميع أسنانه اللبنية بأسنان كبيرة حادة.

9- أكبر من 4 سنوات.. يلاحظ وجود 8 أسنان كبيرة ولونها أصفر.