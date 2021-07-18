اليوم السابع
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معلومة قانونية.. ما هى دعوى التزوير الفرعية أمام المحاكم الجنائية؟.. القانون يجيب

الأحد، 18 يوليه 2021 12:00 ص
معلومة قانونية.. ما هى دعوى التزوير الفرعية أمام المحاكم الجنائية؟.. القانون يجيب محكمة- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل البعض من المواطنين، عن تعريف دعاوى التزوير الفرعية وأهميتها، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يناقش القانون تلك التعريفات.

 

 
ويقول الخبير القانونى أيمن عطا الله، إن للنيابة العامة ولسائر الخصوم في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها، ويحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ويجب أن تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.
 
 
وأوضح أن إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجهاً للسير في تحقيق الإدعاء بالتزوير، وكان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها، ومع ذلك يجوز لها، إذا تعذر عليها ذلك، أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وفي هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل في الادعاء بالتزوير.
 
 
وإذا تبين للمحكمة، أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل في الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، وفي حالة عدم وجود تزوير تقضي المحكمة بإلزام مدعي التزوير بغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه، وإذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها، تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه

دعاوى التزوير

الطعن بالتزوير

القانون المصرى

اخبار الحوادث

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