اليوم السابع
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شاهد.. فرحة أهالي كفر الشيخ بفوز النادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

الأحد، 18 يوليه 2021 12:56 ص
شاهد.. فرحة أهالي كفر الشيخ بفوز النادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا
كفر الشيخ محمد سليمان

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رصدت عدسة اليوم السابع، احتفال جماهير الأهلي في الشوارع  بمدينة كفر الشيخ ، وذلك بعد أن توج باللقب الأفريقي العاشر، بعد فوزه على كايزر تشيفز في نهائي أفريقيا في المباراة التي جمعتهما على استاد محمد الخامس بالمغرب، ورفع جماهير الأهلي بكفر الشيخ أعلام مصر والنادي الأهلي وطافوا بعدد من الشوارع منها شارع نبوي المهندس ، إبراهيم المغازي، وسط ترديد الأغاني
 
 
وتوج فريق الأهلي بدوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم، السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.
 
 
سجل ثلاثية الأهلى كل من: محمد شريف حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق في الدقيقة 52، ومحمد مجدى أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو في شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذي تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها في الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 74 من زمن المباراة.
 
احتفالات-حاشدة-بكفر-الشيخ
احتفالات-حاشدة-بكفر-الشيخ

احتفال-جماهير--كفر-الشيخ-بفوز-النادي-الأهلي
احتفال-جماهير--كفر-الشيخ-بفوز-النادي-الأهلي

احتفال-حاشد-بفوز-النادي-الأهلي
احتفال-حاشد-بفوز-النادي-الأهلي

احتفال-كبير-بشوارع-كفر-الشيخ
احتفال-كبير-بشوارع-كفر-الشيخ

اعلام-النادي-الأهلي-ترفع-بين-الجماهير
اعلام-النادي-الأهلي-ترفع-بين-الجماهير

الاحتفال-بشوارع-كفر-الشيخ
الاحتفال-بشوارع-كفر-الشيخ

جانب-من-الاحتفالات
جانب-من-الاحتفالات

جانب-من-الاحتفالات-بالشوارع
جانب-من-الاحتفالات-بالشوارع

جانب-من-الجماهير
جانب-من-الجماهير

جتانب-من-الاحتفالات
جتانب-من-الاحتفالات

جماهير-النادي-الأهلي-بالشوارع
جماهير-النادي-الأهلي-بالشوارع

جماهير-كفر-الشيخ
جماهير-كفر-الشيخ

حشود-في-الاحتفالات_1
حشود-في-الاحتفالات_1

طبول-واعلام-في-احتفالات-جماهير-كفر-الشيخ
طبول-واعلام-في-احتفالات-جماهير-كفر-الشيخ

 


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