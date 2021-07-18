شاهد.. فرحة أهالي كفر الشيخ بفوز النادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

كفر الشيخ محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع، احتفال جماهير الأهلي في الشوارع بمدينة كفر الشيخ ، وذلك بعد أن توج باللقب الأفريقي العاشر، بعد فوزه على كايزر تشيفز في نهائي أفريقيا في المباراة التي جمعتهما على استاد محمد الخامس بالمغرب، ورفع جماهير الأهلي بكفر الشيخ أعلام مصر والنادي الأهلي وطافوا بعدد من الشوارع منها شارع نبوي المهندس ، إبراهيم المغازي، وسط ترديد الأغاني

وتوج فريق الأهلي بدوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم، السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

سجل ثلاثية الأهلى كل من: محمد شريف حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق في الدقيقة 52، ومحمد مجدى أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو في شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذي تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها في الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 74 من زمن المباراة.