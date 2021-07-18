اليوم السابع
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بعد مرور 50 عاما.. تفاصيل الثأر من مسن بإطلاق النار عليه في منشأة القناطر

الأحد، 18 يوليه 2021 12:00 ص
بعد مرور 50 عاما.. تفاصيل الثأر من مسن بإطلاق النار عليه في منشأة القناطر قوة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، في حادث مقتل مسن بإطلاق النار عليه، بسبب خصومة ثأرية بينه وبين آخرين،ـ في إحدى قرى منشأة القناطر، أن المجني عليه منذ ما يقرب من 50 عاما، وخلال فترة شبابه، حصل على ثأره، وقتل المتهم بقتل والده، حتى قرر أفراد من أسرة الشخص القتيل الثأر له، رغم مرور تلك السنوات، فرصدوا تحركات المجني عليه المسن، وخلال تواجده بأرضه الزراعية، أطلقوا النار عليه وفروا هاربين.

وقال شهود عيان أن مرتكبي الجريمة أكثر من شخص، وأنهم أطلقوا النار على المجني عليه، حتى تأكدوا من مقتله ولاذوا بالفرار.

 

وتعرض مسن لإطلاق نار مما أسفر عن مقتله بمنشأة القناطر في الجيزة، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن خصومة ثأرية دفعت مرتكب الجريمة لإطلاق النار عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى مركز شرطة منشأة القناطر، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة إطلاق النار عليه بإحدى قرى المركز، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، والمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، وكشفت التحريات أن المجني عليه تربطه خصومة ثأرية بأفراد عائلة أخرى، وأن تلك الخصومة وراء مقتله، وتم تحديد هوية مرتكب الجريمة، وآخرين ساعدوه في ارتكابها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 


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امن الجيزة

الثأر

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