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وفاة عروس بكفر الشيخ فى حادث سير قبل زفافها بـ4 أيام

السبت، 17 يوليه 2021 02:11 ص
وفاة عروس بكفر الشيخ فى حادث سير قبل زفافها بـ4 أيام حادث - صورة أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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سادت حالة من الحزن قريتي الهلباوي وكوم بليدة التابعين لمركز قلين، بمحافظة كفر الشيخ، عقب انتشار خبر وفاة فتاة كانت تستعد لحفل زفافها أول أيام العيد، بعد 4 أيام، لتعرضها لحادث نتيجة انقلاب سيارة "تاكسي" عقب شرائها فستان الفرح.

وأكد أحد أهالي عائلة الفتاة أن الراحلة كانت رفقة شقيقتها وخطيبها وشقيقته بمدينة دسوق، لشراء فستان الفرح وإنهاء بعض الترتيبات النهائية للفرح الذي كان من المقرر أن يتم أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضاف: "عقب الانتهاء من شراء الفستان استقلت العائلة سيارة أجرة تاكسي للعودة، وفى طريق العودة اختلت عجلة القيادة من يد السائق مما نتج عنه انحرافها وانقلابها بترعة بالقرب من محطة قطار سنهور القديمة، وخرج الجميع مصابين بما فيهم العريس، فيما كانت العروس هى آخر من خرج من السيارة، وكانت في حالة حرجة".

وأكد قريب العروس: "قام عدد من الأهالي باستخراجهم من السيارة والاتصال بالإسعاف، وتصادف أثناء ذلك الحادث، وجود طبيبين أحدهم طبيب عناية مركزة، وبدأ فى التعامل مع العروس، وعمل الإسعافات الأولية لها بجوار الطريق وكذلك داخل سيارة الإسعاف ولكن إرادة الله نفذت وتوفيت العروس متأثرة بإصابتها، نتيجة ابتلاع كمية كبيرة من الماء".

تلقى اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة دسوق، يفيد بانقلاب سيارة تاكسي في ترعة بالقرب من محطة قطار سنهور المدينة على طريق دسوق قلين.

وتبين إصابة كل من "ياسمين ا س" 18 عاما، مصابة جرح قطعى بالساق اليمني، 30 سم، و"هدي ع إ"، 27 عاما، مصابة باشتباه كسر بالساق اليمنى واشتباه ما بعد الارتجاج، و"ال أ س"، 60 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، وتوفيت "علا ا س"، 23 عاما، مقيمة بقرية الهلباوي التابعة لمركز قلين، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى دسوق العام، تحت تصرف النيابة العامة.


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