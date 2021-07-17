محافظ الإسكندرية: اتخاذ كافة التدابير وتعقيم المساجد استعدادا لعيد الأضحى

الإسكندرية – جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على مدير الأوقاف بضرورة اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاستعداد الجيد لاستقبال المصلين الذين سيؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك فى المساجد بجميع أحياء المحافظة، موجها بضرورة تكثيف أعمال تعقيم ونظافة المساجد، وتعميم منشورات بالضوابط والإجراءات الاحترازية المعلنة لصلاة العيد فى المساجد وتعليق لافتات توعية للمصلين للالتزام بهذه الضوابط، خاصة إرتداء الكمامة قبل دخول المسجد وإلزام المصلين باصطحاب سجادة الصلاة، ومراعاة التباعد الاجتماعي.

وشدد المحافظ، على رؤساء الأحياء بالتصدى الحاسم وعدم التهاون مع كل من تسول له نفسه استغلال أيام العطلات والقيام بالبناء المخالف مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، مؤكدا ضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات أول بأول وإزالة اشغالات الطريق المعيقة لحركة المارة والمرور بالمناطق المحيطة للمساجد بجميع أحياء المحافظة.

ومن جانبه أوضح الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أنه تم وضع ضوابط صارمة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بين المصلين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مؤكدا استمرار عدم فتح دورات المياه، وفتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقه عقب الصلاة مباشرة، وغلق مصليات السيدات بالمساجد، وعدم السماح بإصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق، مشددًا على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق هذه الضوابط بكل حسم وحزم.

وأكد خشبة، أنه سوف يقتصر أداء صلاة العيد داخل أروقة المساجد التى يقام بها صلاة الجمعة، لافتا إلى أنه لن يتم السماح بإقامة الصلاة داخل الساحات، وذلك فى إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مضيفا أنه تم التنسيق بين مديرية الأوقاف والأحياء لتطهير وتعقيم المساجد بشكل دوري، مشيرا إلى أن غرفة عمليات المديرية منقعدة خلال أيام العيد لمتابعة عملها ورصد أى مخالفة من شأنها أن تضر بالصالح العام للمواطنين.



تعقيم وتطهير المساجد