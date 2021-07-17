اليوم السابع
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السبت، 17 يوليه 2021 11:22 ص
أكرم القصاص
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محافظ أسوان: تشغيل خط مياه الشرب الجديد بنصر النوبة ورفع 190 طن قمامة

السبت، 17 يوليه 2021 11:07 ص
محافظ أسوان: تشغيل خط مياه الشرب الجديد بنصر النوبة ورفع 190 طن قمامة بدء الحفر لتشغيل خط مياه نصر النوبة
أسوان - عبد الله صلاح

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تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، أبرز الأنشطة والأعمال التى تمت ، وخاصة التى جاءت بناء على تعليماته بعد ورود شكاوى ومطالب من المواطنين بالتدخل السريع لحلها، حيث أكد إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، أنه تم رفع 110 من تراكمات الأتربة والمخلفات من بعض الشوارع بالمدينة على مدار يومين، وهو الذى تواكب مع استمرار الأعمال اليومية للنظافة العامة بمشاركة 20 معدة وسيارة نقل ثقيل بأحياء المدينة الثلاثة، بينما أشار صابر حسين رئيس مركز ومدينة نصر النوبة، إلى أنه تم تشغيل الخط الجديد لمياه الشرب بقطر 600 مللى والمغذى لمدينة نصر النوبة ، والذى يقع خلف عمارات الإسكان الاجتماعى.

وتم غلق الخط القديم المتهالك وانتهت مشكلة التسريبات المسببة للطفح والبرك والحشائش خلف العمارات والتى قام أحد المواطنين بإرسالها على الواتس الخاص بالمحافظ .

كما تم أيضا حل مشكلة انقطاع المياه بشارع 37 بالسبوع، وتم ضخ المياه للأهالى بعد انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة ، وهو الذى توازى مع رفع تراكمات الأتربة والمخلفات من الشوارع الرئيسية والعمل على دعم كشافات الإنارة العامة بها .

وبناءاً على توجيهات محافظ أسوان قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة العميد عادل شرشر برفع 80 طن من تراكمات الأتربة والمخلفات على مدار الأسبوع الماضى ضمن معسكر " قريتنا جميلة ونظيفة " بنجوع قرى أبو الريش قبلى وبحرى وبمشاركة العاملين بالوحدة المحلية لقروى أبو الريش ، بجانب عدد من المتطوعين من الشباب والجمعيات الأهلية ، حيث شمل المعسكر أيضاً أعمال التجميل والتشجير والدهانات وعقود الزينة على أعمدة الإنارة بطريق أسوان / القاهرة الزراعى ، وهو الذى توازى مع تنظيم حملة للإشغالات إستهدفت رفعها من السوق السياحى ، وأسواق الشواربى والحارث والسيدة نفيسة ، فيما تم رفع تراكمات أتربة ناتجة عن حفر لصيانة الشبكات وسط عمارات السيل الجديد بعد وصول شكوى لإحدى المواطنات على الواتس الخاص بالمحافظ .

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو برئاسة العميد محمد البنا بتنظيم حمله مكبرة بمدينه دراو ضمت من الأمن الصناعى والتموين والصحة ومكتب العمل والبيئة لرفع الإشغالات ومراجعة التراخيص ، بجانب تطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من فيرس كورونا ، علاوة على ضبط الأسواق والتأكد من صلاحية السلع مع مواجهة جشع بعض التجار حيث تم عمل محاضر للمخالفين ، فيما واصلت أعمال رصف الطرق الداخلية داخل قرية المنصورية طبقاً للخطة المحددة على مستوى قرى ومدن المحافظة .

 

رفع تركمات القمامة وصيانة أعمدة الإنارة (5)
حفر لتشغيل خط مياه نصر النوبة

 

رفع تركمات القمامة وصيانة أعمدة الإنارة (1)
تمهيد الطرق بأسوان

 

رفع تركمات القمامة وصيانة أعمدة الإنارة (2)
رصف الطرق
 
 
رفع تركمات القمامة وصيانة أعمدة الإنارة (4)
رفع تركمات القمامة 
 
 
رفع تركمات القمامة وصيانة أعمدة الإنارة (6)
دهان الارصفة

رفع تركمات القمامة وصيانة أعمدة الإنارة (10)

رفع تركمات القمامة 

رفع تركمات القمامة وصيانة أعمدة الإنارة (13)

وصيانة أعمدة الإنارة 

 


محافظ اسوان

خط مياه شرب

خط مياه شرب نصر النوبة

نصر النوبة

رفع تراكمات القمامة

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مدينة دراو

محافظة اسوان

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