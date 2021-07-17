لجنة الفتوى بالإسكندرية تواصل العمل فى عيد الأضحى للرد على الفتاوى

الإسكندرية_ أسماء على بدر

أكد الدكتور إبراهيم الجمل، مدير عام الوعظ بالأزهر الشريف ورئيس لجنة الفتوى بالإسكندرية، أنه تقرر استمرار العمل بلجان الفتوى طوال أيام عيد الأضحى، موضحا خلال تصريح صحفى له اليوم، أن لجان الفتوى ستعمل طوال أيام الأسبوع بدءا من السبت إلى يوم الخميس ما عدا يوم الثلاثاء يوم العيد.

وتابع أنه على هذا تكون أيام العمل هى السبت، والأحد، والأثنين، والأربعاء، والخميس، وذلك لحاجة الجماهير الماسة للاستفسار عن أمور دينهم، وأكد أنه جاء ذلك حرصا من الأزهر الشريف وقياداته على مصلحة الجماهير وتنفيذا لتعليمات الدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.

وكان قد شهدت لجان الفتوى بالإسكندرية إقبالًا فى أعداد المستفتيين وذلك لأخذ الإجابات والاستفسارات التى يحتاج إليها جميع أطياف المجتمع فى مسائل الفقه وغيرها من المسائل الاجتماعية والمعاملات، وذلك من خلال اللجنة الرئيسية بسموحة وتسع أفرع أخرى فى أنحاء المحافظة وقد بلغ عدد الفتاوى فى اللجنة الرئيسية هذا الأسبوع 600 فتوى.

وأضاف 390 فتوى تم الرد عليها من خلال لجان الفتوى 175معاملات، و 125عبادات، و25مواريث، و20 طلاق، و 10 أمور متعلقة بالعقيدة، و45أحوال شخصية، وفتاوى تم الرد عليها عبر الهاتف 70 معاملات، و35عبادات، و15 مواريث، و 40 أحوال شخصية، و40 أسئلة متفرقة.

وتابع 140 فتوى على الهاتف، و120 معاملات، و30مواريث، و115عبادات ، و105 احوال شخصية، عدد الفتاوى الواردة إلى اللجان الفرعية 500، و150 فتوى عبر الهاتف، و50 معاملات، و55عبادات، و25 أحوال شخصية، 20 طلاق.

وتابع اسئلة تم الرد عليها داخل اللجان الفرعية 11 معاملات، و90عبادات، و50 طلاق، و25 احوال شخصية، و25مواريث، جاء ذلك مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعى وتسجيل المستفتيين فى الدفتر الخاص بهم، والمتابعة المستمرة لسير العمل من قِبل إدارة المنطقة ممثلة فى الشيخ أحمد محمد على المشرف العام على لجان الفتوى، الشيخ الدكتور إبراهيم الجمل رئيس لجنة الفتوى بالإسكندرية، وذلك للعمل على تبسيط المفاهيم والتيسير والتسهيل على الصائمين فى هذا الشهر المبارك.