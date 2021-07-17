اليوم السابع
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غياب 143 طالبا وطالبة عن امتحان الكيمياء للشعبة العلمية ببنى سويف

السبت، 17 يوليه 2021 11:06 ص
غياب 143 طالبا وطالبة عن امتحان الكيمياء للشعبة العلمية ببنى سويف سهام يوسف وكيل تعليم بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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أكدت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف، عن انتظام سير أعمال امتحانات الثانوية العامة، حيث يؤدى اليوم، طلاب القسم العلمى امتحان مادة الكيمياء وعددهم 10 آلاف و729 طالباً وطالبة.

وتابعت فى تصريحات صحفية حضر الامتحان 10 آلاف 586 طالبا وطالبة، فيما تغيب 143 طالباً عن الامتحان، مشيرة إلى إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحان (أدبى وعلمي) 16 ألف و772 طالباً وطالبة فى 62 لجنة رئيسية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وشهدت لجان محافظة بنى سويف، اليوم السبت، قياس الزائرات الصحيات لدرجات الحرارة للطلاب قبل الوصول إلى للجان بالإضافة للمرور من على بوابات تعقيم، وتوزيع أكياس المطهرات عليهم.

وتواصل الدكتور محمد هانى غنيم مع سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة والاطمئنان على توافر المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال الامتحانات، حيث أكد المحافظ على أهمية متابعة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية و تنظيم عملية الدخول والخروج للطلاب،وتسليم المستلزمات الوقائية اللازمة من الكمامات.

 


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