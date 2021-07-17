شاهد.. احتفالات جماهير الأهلي في الغربية بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا

الغربية محمد طارق

احتفلت جماهير الأهلى في الشوارع والمقاهى بمدينة زفتي التابعة لمحافظة الغربية ، وذلك بعد أن توج باللقب الأفريقي العاشر، بعد فوزه على كايزر تشيفز في نهائي أفريقيا في المباراة التي جمعتهما على استاد محمد الخامس بالمغرب.

وتوج فريق الأهلي بدورى أبطال إفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم، السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

سجل ثلاثية الأهلى كل من: محمد شريف حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق في الدقيقة 52، ومحمد مجدي أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو في شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذى تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها في الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب إفريقي في الدقيقة 74 من زمن المباراة.