شئون البية بقنا يناشد المواطنين بالتخلص الآمن من مخلفات الأضاحى

قنا _ فريق المحافظات

طالب جهاز شئون البيئة فرع قنا، المواطنين ضرورة التخلص الآمن من مخلفات الأضاحي، وذلك للحفاظ على الصحة العامة والبيئة المحيطة والمظهر الحضارى للمدن .

وناشد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، المواطنين بضرورة التخلص الآمن من مخلفات الأضاحى من خلال الذبح داخل المجازر الحكومية ، وعدم إلقاءها فى الشوارع أو شبكات الصرف الصحى أو حواف الترع والمجارى المائية لما لها من أضرار جسيمة على صحة المواطنين، و شبكات الصرف الصحى الأمر الذى قد يؤدى إلى أن سدادها.

وأكد محافظ قنا، أن ما يحدث خلال أيام عيد الأضحى المبارك من سلوكيات بعض المواطنين الخاطئة كالذبح العشوائى فى الشوارع، قد يتسبب فى نمو البكتيريا والفيروسات وانتشار الأمراض فى المناطق التى تكثر فيها هذه الظاهرة ، فضلا إنها فرصة لإنشاء تجمعات من الحشرات والقوارض والذباب والحيوانات الضالة .

وأضاف " الداودى " بأنه تم تخصيص سيارات من الوحدات المحلية لجمع تلك المخلفات للتخلص منها وفقا للاشتراطات الصحية والبيئية ، محذرا أنه سيتم تطبيق القانون بكل حسم على المخالفين ، من خلال تيسير لجان متابعة بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري، والصحة، والبيئة، والوحدات المحلية، لرصد أى تجاوزات لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مشددا على ضرورة التخلص الآمن من هذه المخلفات قبل مرور 24 ساعة، لعدم انتشار البكتيريا والفيروسات ، مع التشديد والرقابة على أماكن الذبح، وعلى طرق التخلص من المخلفات.

ومن جانبه أكد المهندس أسعد محمد، رئيس قسم التوعية البيئية بجهاز شئون البيئة بقنا، أن مخلفات ذبح الأضاحى تتسبب فى زيادة المصادر المؤثرة على التلوث البيئي، موصيا بضرورة معالجة هذه المخلفات بمطهرات كيمائية ودفنها وإلقاء الجير الحى عليها أو من خلال إعادة التدوير و الاستفادة من الجلود والعظام فى صناعة مادة الجيلاتين والجلود ، و إعداد الأعلاف، أو الاستفادة من البقايا بعد التخمير تحت درجات حرارة مرتفعة فى تسميد التربة وحتى فى إنتاج الغاز الحيوى بدلًا من أن يتم هدرها وتحويلها إلى قمامة.