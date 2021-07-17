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السبت، 17 يوليه 2021 02:37 م
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سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 17-7-2021

السبت، 17 يوليه 2021 02:14 م
سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 17-7-2021 الدينار الكويتى
كتبت ريهام الباشا

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استقر سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 17-7-2021 بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا في البنك الأهلى المصرى 49.31 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع، وفى بنك قناة السويس سجل 52.01 جنيه للشراء و52.36 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 51.95 جنيه للشراء، و52.41 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.95  جنيه للشراء.
 
52.41  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

49.31  جنيه للشراء.
 
52.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

49.32  جنيه للشراء.
 
52.29  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

52.01  جنيه للشراء.
 
52.36  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

 

49.26  جنيه للشراء.
 
52.43  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.44  جنيه للشراء.
 
52.33  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.54  جنيه للشراء.
 
52.36  جنيه للبيع.

سعر الدينار

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي

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