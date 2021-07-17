أسعار العملات فى مصر اليوم السبت 17-7-2021

كتبت ريهام الباشا

استقرت أسعار العملات اليوم السبت 17-7-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك، نظرًا لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومى الجمعة والسبت، وثبت سعر الدولار عند سعر 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، كما استقر سعر صرف اليورو مسجلا 18.43 للشراء، 18.62 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وقرر البنك المركزى المصرى تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو 2021 ولمدة 4 أيام، على أن يكون يوم الأحد الموافق 18 يوليو 2021 يوم عمل بالبنوك، وبذلك تنتهي إجازة عيد الأضحى يوم الخميس الموافق 22 يوليو 2021، ويستأنف العمل بالبنوك صباح يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021.