سعر الحديد اليوم.. 14200- 14600 جنيه للطن

كتب أحمد حمادة

يرصد اليوم السابع أسعار حديد التسليح والأسمنت اليوم السبت 17-7-2021، وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك حيث استقرت جميع الأصناف وفقا للأسعار الرسمية.

وسجلت أسعار حديد التسليح 14200- 14600 جنيه للطن كسعر المصنع، بينما يتراوح سعر المستهلك بين 14300-14700 جنيه للطن.

وتراوحت أسعار الأسمنت البورتلاندي الأسود بين 750-850 جنيها للطن سعر المصنع، ويتراوح السعر للمستهلك بين 800-910 جنيهات للطن، وتراوح الأسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها للطن، سعر الأسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 600-650 جنيها للطن.

وتراوحت أسعار الرمل بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوب، وتراوح سعر الجبس بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و 600-700 جنيه للطن سعر المستهلك.