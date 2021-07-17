اليوم السابع
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السبت، 17 يوليه 2021 12:58 م
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سعر الحديد اليوم.. 14200- 14600 جنيه للطن

السبت، 17 يوليه 2021 12:18 م
سعر الحديد اليوم.. 14200- 14600 جنيه للطن الحديد
كتب أحمد حمادة

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يرصد اليوم السابع أسعار حديد التسليح والأسمنت اليوم السبت 17-7-2021، وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك حيث استقرت جميع الأصناف وفقا للأسعار الرسمية. 
 
وسجلت أسعار حديد التسليح 14200- 14600 جنيه للطن كسعر المصنع، بينما يتراوح سعر المستهلك بين 14300-14700 جنيه للطن. 
 
وتراوحت أسعار الأسمنت البورتلاندي الأسود بين 750-850 جنيها للطن سعر المصنع، ويتراوح السعر للمستهلك بين 800-910 جنيهات للطن، وتراوح الأسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها للطن، سعر الأسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 600-650 جنيها للطن. 
 
وتراوحت أسعار الرمل بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوب، وتراوح سعر الجبس بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و 600-700 جنيه للطن سعر المستهلك.

اسعار الحديد

سعر الحديد

سعر حديد التسليح

سعر حديد التسليح اليوم

اسعار حديد التسليح

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