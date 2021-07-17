سانتوس يسعى لدخول "جينيس" بالسير 7 كيلو بالكرة دون لمس الأرض "فيديو وصور"

الإسماعيلية - السيد فلاح

عبد المنعم صبرى الشهير بـ"سانتوس"، لاعب كرة قدم، محترف لعبة "الفرى ستايل فوتبول"، يسعى لتحقيق رقم قياسى جديد بموسوعة جينيس للأرقام القياسية بالسير مسافة 7 كيلو مترات بكرة القدم دون تلمس الأرض.

وأجرى سانتوس، اليوم الجمعة، المحاولة بالانطلاق من أمام استاد الإسماعيلى بشارع شبين الكوم بقلب مدينة الإسماعيلية، مرورا بمزلقان آمون ثم منطقة نادى الجولف وفيلل نمرة 6 مرورا بشارع نمرة 6 الرئيسى ثم شارع محمد على ليختتم المحاولة بدخول طريق البلاجات أمام نادى الواحة.

وقال سانتوس إن المسافة حوالى 7 كيلو و200 متر تقريبا لكسر الرقم القياسى السابق فى الموسوعة وهو 5 كيلو مترات تقريبا، والمسجل فى موسوعة جينيس، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل المحاولة كاملة وجار استكمال إرسال ما يثبت إتمام المحاولة لموسوعة جينيس للأرقام القياسية أملا فى كسر الرقم.

وأضاف أن المحاولة استغرقت منه مجهودا بدنيا كبيرا بالتدريب على مدار الأشهر الماضية على السير بالكرة مسافات طويلة، واتباع نظام غذائى سليم بسبب طول المسافة.

وتابع: "كان معى مدربون أصدقائى يحاولون تقديم لى كل المساعدة بدءا من الكابتن عمر حمدى ومحمد النمر وعمر زايد وفريق إسماعلية رانرز للخروج بالايفنت بشكل يليق بالإسماعيلية".

وكان سانتوس حقق رقما قياسيا فى موسوعة جينيس عام 2015 بالتحكم بكرتى قدم فى وقت واحد لمدة ساعة فى استعراض لمهارات كرة القدم ورغم تسجيل الرقم فى موسوعة جينيس، إلا أنه يحاول كسره خلال الفترة المقبلة وتحقيق رقم قياسى جديد.