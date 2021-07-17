رئيس اللجنة الأولمبية يطمئن الشعب الياباني ويتوقع أولمبياد "آمنة"

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توقع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، اليوم السبت، بأن أولمبياد طوكيو ستكون "آمنة وناجحة" في رسالة لطمئنة الشعب الياباني المتخوف من ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا.



وأشار باخ إلى أن المنظمين المحليين أبلغوا اللجنة الأولمبية الدولية أن حوالي 15 ألف رياضي وآخرين معتمدين وصلوا في أول 16 يومًا من شهر يوليو وخضعوا للاختبار عند وصولهم.



وأضاف أنه واثق من أن أولئك الذين ثبتت إصابتهم قد تم التعامل معهم بشكل مناسب: "عُزل جميع الأشخاص المصابين على الفور وبهذه الطريقة لا يشكلون أي خطر على المشاركين الآخرين أو السكان اليابانيين".



وجاءت تصريحات باخ في نفس اليوم الذي كشف فيه منظمو الألعاب أن شخصًا ما أثبتت إصابته بفيروس كورونا في قرية الرياضيين، وهي حالة من ضمن 15 نتيجة إيجابية جديدة بين المشاركين والعاملين في الألعاب التي تم الإبلاغ عنهم اليوم السبت، وهو أعلى عدد يومي منذ أن بدأت اللجنة في جمع الأرقام في الأول من يوليو.