جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

كتب أحمد يعقوب

تمكن رجال الجمارك الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أحمد على مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية القادمة من إديس أبابا إشتبه سالم عابد مأمور اللجنة المعين علي الخط الأخضر فى راكب مصري قادم من الصومال .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى .

وتم تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود سعد الدين مأمور الفحص فتلاحظ وجود كمية من شرائط الأدوية وتم تأكيد الإشتباه .

وبالعرض على حمدى حافظ نائب مدير الإدارة، قرر تكليف أمير محمود حسانين مأمور الجمرك تحت إشراف سامح زاهر بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود علبة بها 138 شريطا بكل شريط 10 أقراص بإجمالي 1380 من أقراص الترامادول المخدرة مخبأة داخل حقائبه .

قرر أحمد على مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 105 لسنة 2021 بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .