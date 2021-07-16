جمارك المطار تضبط محاولة تهريب مواد مخدرة وأسلحة بيضاء.. صور

كتب محمود عبد الغنى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد سعد عبد المطلب مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب بعض المواد المخدرة وعدد من الأسلحة البيضاء وعصا شرطية.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة على الطائرة الهولندية القادمة من أمستردام استوقف محمد محمود مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب عند محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم أوضرائب جمركية أجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد محمد البحيري مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود كثافات عضوية داخل الحقائب .

وبالعرض على عمرو العميري مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول قرر تكليف سامي نبيل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود كمية من نبات وبذور الماريجوانا اخفاهم في كيس داخل علبة جل وفى قفازات بلاستيكية وسجائر ملفوفة بها مخدر الماريجوانا بإجمالي 10 بذور و 13 سيجارة وسيجار و 1 كيس شفاف به نبات الماريجوانا و 1 برطمان بداخله 5 قطع حلوي تحتوي على مواد مخدرة كما تم ضبط 2 سلاح أبيض وعصا معدنية من التى تستخدمها الجهات الشرطية أفاد المقدم شريف مصطفي من إدارة شرطة المفرقعات بالمطار انها محظورة.

قرر أحمد سعد عبد المطلب مدير إدارة الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب برقم 85 لسنة 2020 بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذى أحال الراكب للنيابة المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.















