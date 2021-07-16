ضبط راكب أجنبي بحوزته أسلحة بيضاء ومخدرات مخبأة داخل عبوات جل وقفازات.. صور

كتب - أحمد مصطفى

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي في ضبط راكب أجنبي بحوزته مخدرات وأسلحة بيضاء وعصا شرطية.

البداية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الهولندية القادمة من أمستردام استوقف محمد محمود إبراهيم عمر مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب عند محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي انكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسومًا وضرائب جمركية، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد محمد البحيري مأمور الجمرك، تلاحظ وجود كثافات عضوية داخل الحقائب.

وقام عمرو عبد العزيز العميري مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف سامي نبيل سامي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا مما أسفر عن ضبط كمية من نبات وبذور الماريجوانا اخفاهم في كيس داخل علبة جل وفى قفازات بلاستيكية وسجائر ملفوفة بها مخدر الماريجوانا بإجمالي 10 بذور و13 سيجارة وسيجار وكيس شفاف به نبات الماريجوانا وبرطمان بداخله 5 قطع حلوي تحتوي على مواد مخدرة.

كما تم ضبط 2 سلاح أبيض وعصا معدنية تنفرد باستخدامها الجهات الشرطية، وأفاد المقدم شريف مصطفي من إدارة شرطة المفرقعات بالمطار أنها محظورة.

وأمر أحمد سعد عبد المطلب مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب للنيابة المختصة.