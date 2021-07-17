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السبت، 17 يوليه 2021 06:12 ص
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تونس تسجل أكبر عدد وفيات يومية بفيروس كورونا منذ ظهور الوباء

السبت، 17 يوليه 2021 06:00 ص
تونس تسجل أكبر عدد وفيات يومية بفيروس كورونا منذ ظهور الوباء كورونا
كتب : أحمد علوى

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ذكرت وزارة الصحة التونسية الجمعة أنها سجلت 205 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وذلك في أكبر عدد للوفيات اليومية منذ ظهور الوباء.

وسجلت الوزارة 6787 حالة إصابة جديدة بالفيروس مما يثير مخاوف بشأن قدرة البلاد على محاربة الجائحة في ظل امتلاء وحدات الرعاية الفائقة بالمستشفيات ونقص إمدادات الأكسجين.

وقفز عدد الإصابات الإجمالي إلى نحو 530 ألفا بينما وصل عدد الوفيات إلى 17200.

وتعاني تونس حملة التحصين باللقاحات من بطء شديد.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن عدد الوفيات اليومي في تونس هو الأعلى في إفريقيا والدول العربية، فيما تصف السلطات الصحية التونسية الوضع بالكارثي.

 

 


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