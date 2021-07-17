اليوم السابع
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الكنيسة الكاثوليكية مهنأة الرئيس السيسى بالعيد: نصلى لتكون مناسبة ملؤها الخير للشعب

السبت، 17 يوليه 2021 02:49 م
الكنيسة الكاثوليكية مهنأة الرئيس السيسى بالعيد: نصلى لتكون مناسبة ملؤها الخير للشعب البطريرك إبراهيم إسحاق
كتب ـ محمد الأحمدى

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هنأ مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وقيادات الدولة، والشعب المصرى، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الكنيسة الكاثوليكية فى بيان لها "نصلي إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب. حفظ الله مصر وشعبها العظيم."

وفى سياق متصل، بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ببرقيه تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

جاء فيها: يطيب لي باسمى وباسم أعضاء مجلس الشيوخ أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة القلبية بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم وعلى شعب مصر العظيم بالخير واليمن والبركات، داعين المولى عز وجل أن يديم على شعب مصر العظيم بزعامتكم الأمن والسلام .

وأضاف: ينتهز مجلس الشيوخ هذه المناسبة الدينية الطيبة ليؤكد لكم أن ما تحقق على أيديكم من إنجازات، ظاهرة جلية، يبرزها الواقع ويقوم على كل منها دليل، ليعيش كل مواطن آمنا وعزيزاً في وطنه.

واختتم البرقية قائلا: داعين المولى عز وجل أن يعينكم على ما أقامكم فيه، وأن يسدد خطاكم ويرعاكم.


الكنيسه الكاثوليكيه

عيد الاضحى المبارك

ابراهيم اسحاق

مجلس الاساقفه

مجلس البطاركه

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