اليوم السابع
Ads
السبت، 17 يوليه 2021 11:35 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

القوى العاملة تتابع حريق مخزن شركة تداول الحاويات والبضائع فى بورسعيد.. صور

السبت، 17 يوليه 2021 10:15 ص
القوى العاملة تتابع حريق مخزن شركة تداول الحاويات والبضائع فى بورسعيد.. صور آثار حريق مخزن شركة تداول الحاويات والبضائع في بورسعيد
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلًا من مديرية القوى العاملة ببورسعيد، بشأن حادث حريق مخزن شركة تداول الحاويات والبضائع فى بورسعيد، والذى لم يسفر عن أى خسائر فى الأرواح أو إصابات، ونجم عن ذلك احتراق أكثر من 75% من محتويات المخزن الذى يشمل بضائع لمستوردى (عملاء) متعددين عبارة عن أجهزة كهربية وملابس وأجهزة كمبيوتر وأدوات منزلية ودراجات وقطع غيار وبويات وعطور.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد السيد عبدالرحمن السنجابي، أشار إلى تشكيل لجنة من الكيميائيين إيمان محمد مسعد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، والسيدة إسماعيل مدير مكتب بورسعيد سلامة وصحة مهنية، ونادية وليم مفتش بالمكتب، المهندس رضا صابر مفتش بالمكتب، ومحمود السقا، للانتقال الفورى لمكان المصنع لبحث نتائج الحريق وعما حدث بالموقع الحريق.

وبين التقرير أن نشوب الحريق تم بالمخزن المشترك داخل شركة بورسعيد لتداول الحاويات يوم الخميس الماضى، والمعاينة بمقابلة المسؤولين بالموقع تبين أن موقع الحريق هو عبارة عن المخزن المشترك داخل شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، ومساحته 12720 متر مربع، وبه 6 أبواب، والحدود الأربعة عبارة عن طرق.

وأشار مدير المديرية إلى أن اللجنة لم تتمكن من تحديد أسباب الحريق نظرا لوجود عوادم متعددة بالموقع وعدم إخلاء المخزن، وفى انتظار تقرير المعمل الجنائى للأفادة عن سبب الحريق، والأمر متروك للنيابة لإجراء التحقيقات اللازمة للوقوف على أسباب وقوع الحادث .

وكشف التقرير عن أن المديرية قامت بالتفتيش على شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع بتاريخ 7 سبتمبر 2020 وتبين وجود المخالفات بالمواد 214، و215، و217، و218، و219 من قانون العمل 12 لسنة 2003، فضلا عن المواد 1 و2و27و28و29و30و31و32 من القرار 211 لسنة 2003 المنفذ للمادة 213 من قانون العمل)، بالإضافة إلى المواد 3 و5 و 17 من القرار 134 لسنة 2003 المنفذ للمادة 227 من القانون، والمادة 4 و6 من القرار 126 لسنة 2003 المنفذ للمادة 228 من القانون .

وتم إخطار المنشأة بالتنبيه بإزالة المخالفات بالكتاب رقم 54 بتاريخ 7 سبتمبر 2020، والإعادة بتاريخ 7 أكتوبر 2020 تقدمت المنشأة بطلب مهلة لاستكمال إزالة باقى المخالفات وتمت الموافقة عليها، و بالإعادة بتاريخ 9 نوفمبر 2020 تبين عدم إزالة المخالفة المتضمنة ضرورة اتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، (مخالفا بذلك نص المادة 214 من القانون 12 لسنة 2003 ).

ولم تتقدم المنشأة بطلب مهلة استثنائية وعليه تم تحرير محضر بالمخالفة سابقة الذكر برقم 63006 بتاريخ 15 نوفمبر 2020 .

وكان قد كلف وزير القوى العاملة، مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد بمجرد علمه بالحادث، وبالانتقال إلى الشركة المذكورة؛ لإجراء معاينة على الطبيعة، للوقوف على أسباب الحريق الذى اندلع بمخزن شركة تداول الحاويات والبضائع وإعداد تقرير بذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لقانون العمل.

 

 
IMG-20210716-WA0045
 

IMG-20210716-WA0034
 

IMG-20210716-WA0029
 

 


القوى العاملة

حريق حاويات بورسعيد

مديرية القوى العاملة ببورسعيد

مخزن شركة تداول الحاويات ببورسعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القوى العاملة تصرف 500 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بمرسى مطروح

السبت، 17 يوليه 2021 08:54 ص

القوى العاملة: توفير 2300 فرصة عمل برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه

السبت، 17 يوليه 2021 08:49 ص

القوى العاملة:إجازة عيد الأضحى و23 يوليو للقطاع الخاص من الأحد للخميس بأجر كامل

الجمعة، 16 يوليه 2021 01:37 م

اتفاق بين القوى العاملة والبيئة والتضامن لدعم 140 ألف عامل بمنظومة المخلفات

الخميس، 15 يوليه 2021 01:49 م

وفد كنسى يزور القوى العاملة بالغردقة للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

الخميس، 15 يوليه 2021 12:53 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة