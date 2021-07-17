اليوم السابع
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تعرف على تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية عيد الأضحى المبارك

السبت، 17 يوليه 2021 11:15 ص
تعرف على تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية عيد الأضحى المبارك طقس حار
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت 17 يوليو 2021 إلى السبت المقبل.
 
وينشر "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة مما يلى : 
 
- اعتبارا من السبت وحتى الأحد طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد ، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء . 
 
- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم 2: 4 درجة عن الحرارة المتوقعة
 
- التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة .
 
- اعتبارا من الاثنين 19 يوليو انخفاض طفيف في درجات الحرارة واستمرار ارتفاع نسب الرطوبة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد 
 
- يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى
 
- الطقس سيكون مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية
 
- الأجواء ستكون شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد
 
- الأجواء ستكون معتدلة الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء .
 
 
 
 

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