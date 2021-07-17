تعرف على تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية عيد الأضحى المبارك

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت 17 يوليو 2021 إلى السبت المقبل.
وينشر "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة مما يلى :
- اعتبارا من السبت وحتى الأحد طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد ، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء .
- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم 2: 4 درجة عن الحرارة المتوقعة
- التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة .
- اعتبارا من الاثنين 19 يوليو انخفاض طفيف في درجات الحرارة واستمرار ارتفاع نسب الرطوبة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد
- يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى
- الطقس سيكون مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية
- الأجواء ستكون شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد
- الأجواء ستكون معتدلة الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء .
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