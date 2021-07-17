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طلاب الثانوية العامة: امتحان الكيمياء متوسط الصعوبة والوقت غير كاف

السبت، 17 يوليه 2021 01:55 م
طلاب الثانوية العامة: امتحان الكيمياء متوسط الصعوبة والوقت غير كاف طلاب بالثانوية العامة
كتب ــ محمود طه حسين

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أكد طلاب الثانوية العامة،  الشعبة العلمية صعوبة أجزاء من أسئلة امتحان مادة الكيمياء، موضحين أن الامتحان تضمن 50 سؤالا منها قرابة 20 جزئية صعبة وباقى الأسئلة متوسطة، من حيث الصعوبة فهى تحتاج إلى فهم وتحليل قبل الإجابة عن جزئيات الامتحان.
 
وتابع الطلاب: الكيمياء العضوية صعبة ووقت الامتحان غير كاف، ولم يناسب طول الامتحان، موضحين أن التقييم الكامل لأسئلة الامتحان فوق المتوسط، كما ناشد الطلاب بضرورة مراعاة صعوبة الأسئلة أثناء التصحيح، موضحين أن الثانوية العامة هذا العام لأول مرة يتم عقد امتحانات وفق نظام التقييم الجديد ومن الطبيعى هناك طلاب لم يستوعبوا حتى الآن التغيير الذى طرأ على شكل وطبيعة الأسئلة ومن ثم من العدالة مراعاة ذلك فى تقدير الدرجات.
 
وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.
 
ووجه الدكتور طارق شوقى. وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة 2020-2021: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر .
 
 
 

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