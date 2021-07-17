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التعليم: الصور المتداولة لامتحان الكيمياء للثانوية لا علاقة لها بالأسئلة

السبت، 17 يوليه 2021 10:20 ص
التعليم: الصور المتداولة لامتحان الكيمياء للثانوية لا علاقة لها بالأسئلة طلاب بالثانوية - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن ما تم تداوله من صور على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة قبل بدء الامتحان لمادة الكيمياء ليس له علاقة نهائيًا بالامتحان الذى يؤديه الطلاب اليوم.

وبدأ قبل قليل، طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية) أداء امتحان "الكيمياء" بإجمالى 393 ألف و883 طالب وطالبة، كما يؤدى طلاب الثانوية (للمكفوفين) امتحان الجغرافيا (ورقة أولى)، بإجمالى 225 طالب وطالبة.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 ألف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

ووجه الدكتور طارق شوقى. وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة 2020-2021: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات فى أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر .

 


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