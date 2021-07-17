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393 ألف طالب وطالبة بالشعبة العلمية بالثانوية يبدأون امتحان مادة الكيمياء

السبت، 17 يوليه 2021 10:00 ص
393 ألف طالب وطالبة بالشعبة العلمية بالثانوية يبدأون امتحان مادة الكيمياء طلاب بالثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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بدأ قبل قليل، طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية) أداء امتحان الكيمياء بإجمالي 393 ألف و883 طالبا وطالبة، كما يؤدى طلاب الثانوية للمكفوفين امتحان الجغرافيا (ورقة أولى)، بإجمالى 225 طالبا وطالبة.
 
وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.
 
ووجه الدكتور طارق شوقى. وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة 2020-2021: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر .
 
 

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