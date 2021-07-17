اتصالات مكثفة عقب هبوط مروحية عسكرية أمريكية في بوخارست

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قالت مصادر في سلاح الجو الأمريكي، إن اتصالات مكثفة تجري حاليا مع مسؤولي سلاح الجو الروماني للوقوف على ملابسات الهبوط الاضطراري الذى قامت به مروحية أمريكية مقاتلة من طراز "بلاك هوك" في ساعة مبكرة من صباح أمس الجمعة في العاصمة الرومانية بوخاريست.



وذكرت دورية "ميليتري تايمز" الأمريكية المتخصصة في الشأن الدفاعي، أن المروحية العسكرية الأمريكية كانت تقوم بهمة تدريبية واضطر قائدها للهبوط بصورة مفاجئة في ميدان قوس النصر، أحد أهم مياديين وسط العاصمة الرومانية اشتهر باسم ميدان شارل ديجول ونتج عن ذلك ارتطام المروحية الأمريكية بعمودي إنارة وتحطيمهما فضلا عن تحطيم أحد الأكشاك السياحية.



وقالت وزارة الدفاع الرومانية - في بيان حول الواقعة - إنه فور تلقي إشارة استغاثة من طاقم المروحية قامت قوات الشرطة بإخلاء الميدان استعدادا للهبوط وهو ما أدى إلى تقليل الخسائر المادية المترتبة عليه.



و نقلا عن مصادر في البنتاجون، نفت الدورية الأمريكية، وقوع أية خسائر في الأرواح أو وقوع أية إصابات لطاقم المروحية أو لأي من الرومانيين، و كشفت كذلك عن أن التدريب الذي كانت تقوم به المروحية الأمريكية كان استعدادا لمشاركة سرب مروحيات أمريكي في احتفالات انتهاء عمل قوات الجيش الروماني في أفغانستان و خروجها من الأراضي الأفغانية وفق خطة انسحاب القوات الأمريكية و الأطلسية من أفغانستان بحلول نهاية الشهر المقبل والتي أنجزت الولايات المتحدة 95 % منها حتى الآن.



تجدر الإشارة إلى أن رومانيا قد انضمت إلى عضوية حلف شمال الأطلنطي الذي تقوده الولايات المتحدة في العام 2004 وكانت تساهم بما لا يقل عن 32 ألفا من القوات الأطلسية المشاركة في حفظ السلام و مكافحة الإرهاب في أفغانستان لمدة 19 عاما تحت علم حلف شمال الأطلنطى " الناتو ".