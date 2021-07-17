إنشاء 100 ألف وحدة سكن كريم وتغطية 660 قرية بالخدمات من مبادرة حياة كريمة

كتبت أسماء أمين

بدأت الحكومة تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتي ستستهدف 214 تجمعاً ريفياً، حيث إلى أن الاعتمادات المستهدفة لها ضمن خطة العامين الماليين 2020/2021 و 2021/2022 تبلغ 9.59 مليار جنيه،حسبما ماقالته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأوضحت التخطيط فى تقرير لها انه من المستهدف تغطية 660 قرية في الصعيد بخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب خلال العام المالي المقبل، وكذا إنشاء 5.5 ألف فصل دراسي في 413 قرية، واستكمال وإنشاء 19 مستشفى، وإنشاء وتطوير 149 مركز طب أسرة و602 وحدة صحية و224 نقطة إسعاف في 749 قرية، علاوةً على تطوير ورفع كفاءة حوالي 91 ألف منزل في 750 قرية، وتأهيل وتدبيش ترع بطول 1505 كم في 544 قرية.

وقد تم تخصيص 27,5 مليار جنيه للصحة، 4,4 مليار جنيه للتعليم، 20 مليار جنيه للكهرباء، 102 مليار جنيه للصرف الصحي ومياه الشرب، 12,2 مليار جنيه لرصف الطرق.

وأشار التقرير إلى أن "حياة كريمة" في خطة عام 2022/21 تتمثل في إنشاء 10828 فصلا دراسيا، إنشاء وتطوير 782 مركز شباب/ملعب خماسي، إنشاء وتطوير 317 مبنى خدمات حكومية، تأهيل وتبطين ترع بأطوال 2670 كم، إنشاء 100 ألف وحدة سكن كريم، تطوير 319 مكتب بريد، إنشاء وتطوير 1250 وحدة رعاية صحية، إنشاء وتطوير 389 نقطة إسعاف، توريد 800 سيارة إسعاف، توفير 510 عيادة متنقلة، إنشاء وتطوير 112 وحدة بيطرية، إنشاء 191 مركز خدمات زراعية.

وأكد التقرير أن المبادرة ساهمت فى خفض معدلات الفقر والبطالة، بجانب إتاحة الخدمات الأساسية، بكل قرية، وأشارت التخطيط فى تقريرها إلى إطلاق أول منظومة إلكترونية مُتكاملة لإعداد خطة مبادرة "حياة كريمة" ومتابعة تنفيذ المشروعات وقياس الأثر التنموي للمبادرة لتقييم أثر المبادرة على تحسين رضاء المواطنين.

تستهدف المبادرة إحداث نقلة نوعية وطفرة عمرانية كبرى تغير حياة حوالي 58 مليون مواطن مصري في 4584 قرية ضمن القرى المستهدفة في كافة محافظات الريف المصري، وذلك بميزانية إجمالية بلغت 700 مليار جنيه، حيث تشارك أكثر من 30 وزارة وهيئة "تنفيذية ومعاونة، و ٢٣ جمعية أهلية في تنفيذ هذا المشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري.

ويذكر ان المرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة بدات في العام المالي 2018/2019 وتستمر حتي العام 2021/2022،بتكلفة اجمالية التكلفة للتدخلات التي تم رصدها لمبادرة حياة كريمة تبلغ حوالي 20 مليار جنيه

وقد تم اختيارأفقر 143 قرية في العام الأول 2018/2019، فضلَا عن اختيار أفقر 232 قرية في العام الثاني 2019/2020.