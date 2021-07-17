إلغاء الإجازات لمسئولى الزراعة وحماية الأراضى لمنع أية تعديات خلال العيد بأسيوط

أسيوط – هيثم البدرى

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، رفع حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات لجميع المسئولين بقطاع الزراعة وحماية الأراضى، وذلك لتكثيف وشن حملات رصد ومنع أية تعديات على الأراضى الزراعية وردع المخالفين ومن يستغلون فترة الأجازات لارتكاب مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية بالمخالفة للقانون، وذلك فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء العشوائى خاصة مع من يستغلون إجراءات الدولة فى التعامل مع فيروس كورونا المستجد وفترة إجازة عيد الاضحى المبارك ويقومون بارتكاب مخالفتهم من تعديات وبناء عشوائى.

جاء ذلك خلال لقائه المهندسة هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بأسيوط.

وشدد محافظ أسيوط - خلال الاجتماع - على تكثيف عمل لجان التفتيش والرصد الميدانى على مدار اليوم بالتنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والقرى ومديرية الزراعة ومسئولى حماية الأراضى لضبط أية تعديات وتطبيق الإزالة الفورية لها فى المهد وإعادة الأرض إلى طبيعتها فى نفس الوقت وتحويل أى مخالفة بناء للنيابة العسكرية والتصدى لأى محاولة يقوم بها المخالفون مؤكدا أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون بكل قوة ولن تترك المخالفين ويتم فرض هيبة القانون والقضاء على ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية ومحاسبة المخالفين وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالمضى قدما فى الحفاظ على الأراضى الزراعية التى تعد مصدر الأمن الغذائى لمصر.

وكلف المحافظ، وكيل وزارة الزارعة بالمتابعة الميدانية والمستمرة وعدم التهاون فى إزالة التعديات على الاراضى الزراعية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المعتدين ومحاسبة المقصرين من المسئوليين فى أداء عملهم والتعامل بكل حسم مع كافة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية بصورة فورية والتصدى لأى محاولة يقوم بها المخالفون وتحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية طبقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية واستمرار تنفيذ حملات الرصد والإزالة الفورية فى المهد للقضاء على كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقرى المحافظة.