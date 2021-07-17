إزاى تقضى إجازة عيد الأضحى على شواطئ الإسكندرية بأرخص الأسعار.. فيديو وصور

الإسكندرية جاكلين منير

قدم "اليوم السابع" فيديو لايف، حول قضاء إجازة عيد الأضحى على شواطئ الإسكندرية بأرخص الأسعار، حيث تبدأ أسعار الوحدات المصيفية من 200 جنيه وتصل إلى 700 جنيه فى اليوم تبعا لقربها أو بعدها عن البحر، وتعد منطقة أبو قير أقل انخفاضا فى سعر الوحدات المصيفية بالإسكندرية ثم تندرج وصولا إلى منطقة المعمورة وتتفاوت الأسعار بمنطقة سيدى بشر.

ويوجد بالإسكندرية نحو 66 شاطئا تمتد من شرق الإسكندرية إلى غربها، وتتفاوت أسعار دخول الشواطئ بالإسكندرية، حيث أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن هناك تخصيص شاطئ مجانى، حيث تم تطبيق تلك التجربة على شاطئ أنطونيو بمنطقة المندرة، على مساحة 230 مترا طوليا، ويتم إدارته بمعرفة حى المنتزه تحت إشراف الإدارة المركزية، وهو شاطئ مجانى بدون تحصل أى رسوم ويحصل المواطن على معدات الشاطئ مع استخدام دورات المياه طوال اليوم مجانا.

أما عن الشواطئ العامة وعددها 7 شواطئ وهى: "ميامى، السرايا، جليم، سيد درويش، المكس، شهر العسل، الهانوفيل"، ويكون سعر الفرد بها 5 جنيهات شاملة كافة الخـدمات من معدات الشاطئ واستخدام دورات المياه، وفى حالة طلب أدوات إضافية تكون بالأسعار: 3 جنيهات شمسية، 2 جنيه ترابيزة، 1 جنيه للكرسى الواحد.

والشواطئ الخدمة لمن يطلبها بسعر 10 جنيهات للفرد وعددها 23 شاطئا، الشواطئ المميزة بـ15 جنيها للفرد وعددها 22 شاطئا والشواطئ السياحية بـ25 جنيها للفرد وعددها 6 شواطئ.

ويتم التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة ووضع الشماسى على مسافات متباعدة، مشيرا إلى حصول الوافدين على خدمات جيدة والالتزام بالأسعار المحددة دون إكراميات.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رفع درجة الاستعداد القصوى بشواطئ الإسكندرية، لاستقبال مواطنى وزائرى الشواطئ خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مشدداً على جميع الجهات المعنية بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة برئاسة اللواء جمال رشاد، لتكثيف حملات الرقابة بشواطئ الإسكندرية على مدار اليوم لمنع أى تجاوزات أو مخالفات وتوقيع غرامة فورية على المخالفين.

وشدد المحافظ على الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها محافظة الإسكندرية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتطبيق كافة التعليمات التى وضعتها المحافظة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف بشأن التواجد على الشواطئ وعلى رأسها الاستجابة لتعليمات فرق الإنقاذ المنتشرة على شواطئ الإسكندرية.

من جانبه؛ أكد اللواء جمال رشاد، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف، مشيراً إلى أنه تم وضع خطة لتكثيف تواجد المفتشين والمراقبين على شواطئ الإسكندرية بالقطاعين الشرقى والغربي.

وأشار إلى أن تم إصدار عدة تعليمات مشددة لمستأجرى الشواطئ، جاءت على رأسها حسن استقبال ومعاملة رواد الشواطئ والتنبيه المشدد على عدم فرض الاكراميات على الرواد سواء من عمال الشماسى أو عمال نظافة دورات المياه، ومنع تداول الشيشة والمشروبات الكحولية على شواطئ الإسكندرية، وتسهيل مهمة مفتشى الإدارة المتواجدين بالشواطئ، والتأكيد على مجانية دورات المياه وغرف خلع الملابس.

واعتمد جمال رشاد خطط مرور الإدارة العامة للسياحة على الشواطئ وكافة الكافيتيريات والكافيهات الخاضعة لإشراف ورقابة الادارة المركزية للسياحة والمصايف. مع التشديد على حظر إقامة الحفلات طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء.

وتهيب محافظة الإسكندرية رواد الشواطئ التعاون والإبلاغ عن أية مخالفات فور حدوثها وكذلك الالتزام بمواعيد نزول البحر واستخدام أكياس القمامة فى وضع القمامة بها حفاظا على نظافة الشواطئ، وعدم إلقاء أى مواد بلاستيكية فى الشاطئ وكذلك متابعة نسب إشغال الشواطئ على الموقع الإلكترونى قبل النزول إلى الشواطئ لتجنب الازدحام خاصة مع الإقبال الكبير المتوقع خلال أيام العيد.

هذا وتؤكد الإدارة المركزية للسياحة والمصايف استعدادها الكامل لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم على ارقام الشكاوى التالية.

٠١٢٧٠٧٤٦٤٩٠

٠١٢٨٩٢٥٢٦٦٨

وكذلك موقع الإدارة الرسمي.



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