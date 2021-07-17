أوقاف الإسماعيلية تعلن ضوابط صلاة عيد الأضحى.. وتؤكد: التكبير 7 دقائق

الإسماعيلية – السيد فلاح

أعلن الشيخ صبرى عبادة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، ضوابط صلاة عيد الأضحى المبارك، والمقرر لها الثلاثاء المقبل، مع التأكيد على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، في تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن وزارة الأوقاف قررت إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك، في المساجد الكبرى التي يقام بها صلاة الجمعة، من خلال عدد من الضوابط، أهمها أن صلاة العيد فى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة فقط، مع عدم السماح بأداء صلاة العيد فى الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة، والتأكيد على ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد، واصطحاب المصلى الشخصي.

بالإضافة إلى مراعاة علامات التباعد الاجتماعي، وعدم فتح دورات المياه، وفتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق، ولا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق، كما لا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق كالجمعة، كما تم التأكيد أن لا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد، وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال.