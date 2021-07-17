أغنية "ع الأبواب" تتفاءل بفوز النادى الأهلى من أعمال أبناء كفر الشيخ

دعم فنانون من أبناء محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، النادى الأهلى قبل خوضه لقاء نهائى دورى أبطال إفريقيا على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، بأغنية تحمل عنوان "ع الأبواب".

أغنية "ع الأبواب"، يغنيها المطرب حسن فؤاد، وألحان الموسيقار على حبيب، وكلمات أنس الجافى، وتوزيع أشرف زين، وتصوير وليد حيدر، وإخراج محمد حيدر، وجميعهم من أبناء محافظة كفر الشيخ.

أكد الموسيقار على حبيب، ملحن الأغنية، أن الأغنية تتنبأ بفوز الأهلى وعنوان الأغنية يعنى اقتراب النادى الأهلى من الحصول على البطولة الأفريقية للمرة العاشرة فى تاريخه، ما جعل مؤلفها ابن مركز الحامول أنس الجافى يختار عنوانها "ع الأبواب"، وذلك دعمًا من فنانون أبناء كفر الشيخ للنادى الأهلى فى معتركة الإفريقى.

وقال حبيب، إن الأغنية كُتبت بشكل مختلف عن أى أغنية أخرى تدعم النادى الأهلى، تتضمن سيرة وتاريخ رموز النادى، بداية من الراحل صالح سليم، والراحل محمد عبده صالح الوحش، كما أن المطرب حسن فؤاد، وافق على أنه يغنيها نظرًا لصداقته معه، وحبه وعشقه للنادى الأهلى.