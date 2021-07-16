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البنك المركزى: الأحد 18 يوليو يوم عمل بالبنوك وإجازة عيد الأضحى تبدأ من الإثنين

الجمعة، 16 يوليه 2021 12:58 ص
البنك المركزى: الأحد 18 يوليو يوم عمل بالبنوك وإجازة عيد الأضحى تبدأ من الإثنين البنك المركزى – أرشيفية
كتب - أحمد يعقوب

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قال البنك المركزى المصرى في بيان رسمى، اليوم الجمعة، إنه بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1442 هــ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو 2021 ولمدة 4 أيام، على أن يكون يوم الأحد الموافق 18 يوليو 2021  يوم عمل بالبنوك، وبذلك تنتهي إجازة عيد الأضحى يوم الخميس الموافق 22 يوليو 2021، ويستأنف العمل بالبنوك صباح يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021.


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