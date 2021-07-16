اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 يوليه 2021 05:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزيرة التجارة تحظر تصدير الأكسجين إلا بعد موافقة "الصحة والصناعة"

الجمعة، 16 يوليه 2021 04:27 م
وزيرة التجارة تحظر تصدير الأكسجين إلا بعد موافقة "الصحة والصناعة" أسطوانة أكسجين
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا بعدم السماح بتصدير الأكسجين إلا بناءً على موافقة تعتمد من وزير الصحة والسكان ووزير التجارة والصناعة، جاء ذلك بحسب القرار رقم 321 لسنة 2021، المنشور بالجريدة الرسمية في عددها رقم 158 لسنة 2021 اليوم الجمعة.
 
 
وسبق أن وافقت وزيرة الصناعة والتجارة، خلال سبتمبر الماضي، بالسماح بتصدير الكحول بكل أنواعه ومشتقاته، بجانب الماسكات الجراحية ومستلزمات الوقاية من عدوى فيروس كورونا، لجميع الأسواق الخارجية، وانتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 186 لعام 2020 والخاص بوقف تصدير الكحول ومشتقاته، والقرار الوزاري رقم 187 لعام 2020 والخاص بوقف تصدير الماسكات الجراحية ومستلزمات الوقاية من العدوى.
 

تصدير الاكسجين

الصحة

التجارة

الصناعة

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا توافق على زيادة نسبة الإشغال بالفنادق والسينمات والمسارح والمطاعم والكافيهات لـ70% بدلا من 50%.. وتؤكد: توافر احتياطى استراتيجى آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين

الأحد، 04 يوليه 2021 07:26 م

الحكومة: توافر احتياطى استراتيجى آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين

الأحد، 04 يوليه 2021 07:24 م

موجة كورونا الثالثة تفتك بالقارة الأفريقية.. سلالة "دلتا" تتفشى وسط كارثة صحية.. الإصابات تقفز لـ31٪والوفيات لـ19٪.. نفاذ الأكسجين يهدد أوغندا.. رئيس جنوب أفريقيا: انتشار سريع خطير جدًا.. وأنظمة الصحة تنهار

الثلاثاء، 29 يونيو 2021 11:00 م

دراسة أمريكية: علاج مرضى كورونا بالأكسجين لفترة طويلة يسبب مضاعفات عصبية بالدماغ

الجمعة، 11 يونيو 2021 06:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة