"تصديرى الكيماويات" يشيد بقرار تصدير مستلزمات الوقاية من كورونا

كتبت سماح لبيب

أشاد المجلس التصديري للكيماويات ، بقرار وزيرة التجارة والصناعة نفين جامع بالسماح بتصدير الكحول ومشتقاته ومستلزمات الوقاية من عدوى كورونا ، وأكد خالد أبو المكارم ، خلال اجتماع المجلس ، مساء اليوم، أن العديد من الشركات المنتجة للكحول لديها مخزون فائض، مما أدى الى امتلاء المخازن بالمنتج دون وجود أى عجز بالسوق المحلى ، مشيرا إلى أن مصر لديها فرص تصديرية هائلة إلى كلا من الامارات والأردن وأوروبا حيث تربط هذه الدول تعاقدات كبيرة مع المصدرين المصريين.

ومن ناحية أخرى قال أبو المكارم ، أن المجلس تلقى شكاوى من العديد من مصانع إنتاج البويات والدهانات والمذيبات بفرض رسوم تأمين وحماية إضافية على كل سيارة عند نقل الخامات من المواد الخطرة بواقع 165 جنيه لكل مسافة كيلومتر تقطعها السيارة الناقلة لهذه الخامات ، حيث تفرض رسوم التأمين والحماية للمنافسة بين المصانع المنتجة لهذه الخامات كالهيئة العامة للبترول والمصانع المستخدمة لها في أي من مناطق الانتاج، كما يتم تحصيل رسوم التأمين والحماية على كل سيارة عن مسافات تتراوح من 200 الى 250كيلو متر بقيمة تزيد عن 30 الف جنيه لكل سيارة بما يعني اضافة حوالي 30% تكلفة اضافية على سعر المنتج ، مشيرا الى أنه تم مخاطبة وزارة التجارة والصناعة والتى خاطبت وزارة الداخلية وتم تخفيض الرسوم بنسبة 37% لافتا الى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة مخاطبة الجهات المعنية لزيادة عمليات التخفيض مما سينعكس ايجابيا على تنافسية المنتج ويقلل التكلفة .

وفى سياق أخر أشاد خالد أبو المكارم ، رئيس المجلس التصديري للكيماويات ، بجهود الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي التجارة والصناعة والخارجية في تأجيل قيام كينيا بفرض 25% رسوم جمركية على وارداتها حتي 30 يونيو 2021 مشيرا الى أن السوق الكيني سوق واعد والشركات المصرية لديه فرص واعدة للتوسع فيه .