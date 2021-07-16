اليوم السابع
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الجمعة، 16 يوليه 2021 10:55 م
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وثيقة تفضح مخططا إرهابيا لتهريب بعض قيادات "داعش" من سجن فى بغداد

الجمعة، 16 يوليه 2021 10:25 م
وثيقة تفضح مخططا إرهابيا لتهريب بعض قيادات "داعش" من سجن فى بغداد سجناء - أرشيفية
كتب إسلام حشاد

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كشفت وثيقة صادرة عن المقر المسيطر على سجن الكرخ المركزي في العراق، عن نية تنظيم "داعش" الإرهابي شن "غزو مسلح" على السجن المذكور لتحرير قيادات للتنظيم يقبعون هناك، حسبما أفاد موقع روسيا اليوم.
 
وحسب الوثيقة التي نشرها موقع "السومرية نيوز" العراقي يوم الجمعة: "تكون آلية الهجوم بواسطة عربات مفخخة قادمة من قضاء أبو غريب، ووجود انتحاريين يرافقون العملية".
 
وأشارت الوثيقة إلى أن تحرير كبار القادة سيتم عن طريق عدد من الأشخاص بدائرة الإصلاح العراقية من المتعاونين مع التنظيم.

وثيقة
وثيقة

 


داعش

بغداد

العراق

غزو مسلح

السجن

عربات مفخخة

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