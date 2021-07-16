هشام طلعت مصطفى ومحمد حلاوة وأبو العينين وكامل أبو علي.. نكشف رجال الأعمال المجتمعين مع الرئيس السيسي قبل مؤتمر "حياة كريمة"

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع مجموعة من رجال الأعمال المشاركين في مبادرة "حياة كريمة"، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

ومن أبرز رجال الأعمال المشاركين في مُبادرة "حياة كريمة"، هشام طلعت مصطفى، وأحمد أبو هشيمة، وكامل أبو علي، ومحمد أبو العينين، ومحمد الجارحي، وأيمن الجميل، ومحمد حلاوة، ونبيل دعبس، حيث شهد الاجتماع استعراض أهم مُستهدفات المشروع القومي لتطوير قُرى الريف المصري في إطار مبادرة "حياة كريمة"، والذي يهدف إلى تحديث كافة جوانب الحياة لعدد 4584 قرية في جميع المحافظات.

وأشار الرئيس إلى أن مشروع تطوير قرى الريف المصري الذي يعد أضخم مشروع تنموي متكامل في تاريخ مصر الحديث يأتي تحت مظلة تنفيذ رؤية مصر 2030، حيث يهدف إلى تطوير كافة جوانب تفاصيل الحياة في الريف، وتحقيق جودة الخدمات واستقرارها للمواطنين.

وشدد الرئيس على أن الدولة عازمة على بذل أقصى جهد لإنهاء مراحل المشروع في أقصر مدة زمنية ممكنة، وبالتحرك على نطاق واسع في إطار من الجهد الجمعي المتكامل بين مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وشركاء التنمية.