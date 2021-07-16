معاون محافظ بنى سويف ووالدته يرويان تفاصيل تكريمهما من الرئيس السيسى.. فيديو

بنى سويف: هانى فتحي

قدم اليوم السابع بثا مباشرا مع محمد على جبر، معاون محافظ بنى سويف، منسق عام مبادرة حياة كريمة ببنى سويف ووالدته السيدة ورد اليمن عبد العظيم، التى تسلمت جائزة نجلها من الرئيس السيسى فى الاحتفالية التى أقيمت أمس باستاد القاهرة الدولي.

وقالت ورد اليمن عبد العظيم، إنها سعيدة لمقابلتها الرئيس السيسى وتسلم الجائزة بدلا من نجلها محمد على جبر الذى كان متواجدا فى أحد مواقع العمل بمحافظة بنى سويف.

وأضافت ورد اليمن عبد العظيم، أن نجلها معاون محافظ بنى سويف، أخبرها يوم الأربعاء بأنها ستتسلم جائزة تكريمه بدلا منه من الرئيس السيسي، مشيرة إلى أنها شعرت بسعادة غامرة كونها ستتكرم من الرئيس السيسي.

وتابعت والدة معاون محافظ بنى سويف، أن مبادرة حياة كريمة تعد من أكبر وأضخم المبادرات التى سيتم تنفيذها فى تاريخ مصر، مقدمة الشكر للرئيس السيسى على كل هذه الإنجازات التى تم تحقيقها.

وقال محمد على جبر، معاون محافظ بنى سويف، إنه تم إخباره بهذا التكريم الاستثنائى من الرئيس السيسي، مشيرا إلى أنه فى وقت التكريم كان متواجدا فى موقع إنشاء مجمع مدارس الرياض بمركز ناصر، لعرض معدل إنجاز العمل على الرئيس السيسى على الهواء مباشرة.

وأضاف محمد على جبر، أنه لم يجد أفضل من والدته لأن تقابل الرئيس السيسى وتتسلم الجائزة منه، مشيرا إلى أن هذه التكريم يعد تكريم لكل أمهات بنى سويف.

وقال محمد على جبر، إن مبادرة حياة كريم تعد نقل كبيرة فى تطوير الريف المصري، مشيرا إلى أن أعمال تنفيذ المشروع تسير بوتيرة عالية.

وتابع محمد على، أن تسلم ووالدتى جائزة تكريمى من الرئيس السيسى هو بمثابة تكريمين، قائلا: أسعد أيام حياتى تكريمى من الرئيس السيسى وتسلم والدتى الجائزة

وأضاف محمد على جبر: تواجدى فى أحد مواقع العمل بمبادرة حياة كريمة داخل مجمع مدارس الرياض التابعة لمركز ناصر شمال بنى وسيف، لشرح أعمال التنفيذ فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة بنى سويف أمام الرئيس السيسى على الهواء مباشرة.

وأوضح محمد على جبر: عندما تم إبلاغى بالتكريم لم أجد أفضل من والدتى لتكون هى التى تلتقى بالرئيس عبد الفتاح السيسى وتتسلم الجائزة.

وتابع قائلا إنه فخورا كونه أحد أفراد هذه المبادرة الرئاسية العظيمة التى ستغير شكل وملامح الريف المصري.

وتسلمت السيدة ورد اليمن عبد العظيم جائزة التكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسى والخاصة بنجلها محمد على جبر معاون محافظ بنى سويف خلال الاحتفالية التى أقيمت مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي.



محمد على جبر مع السيدة والدته



معاون محافظ بنى سويف ووالدته



معاون محافظ بنى سويف